Este fin de semana, tras un año de ausencia dentro del calendario, vuelve la MotoGP al país junto con sus dos categorías formativas al circuito de Termas de Río Hondo, en la ciudad de Santiago del Estero, para la disputa de la segunda fecha de la temporada. Recordemos que en el inicio de la temporada, en el GP de Tailandia, el español Marc Márquez con su Ducati, hizo la pole, venció en la sprint y volvió a cantar victoria en la carrera del domingo, de punta a punta.

Los mejores motociclistas del mundo volverán a verse las caras en tierras argentinas, donde se celebra el GP de nuestro país de forma ininterrumpida, exceptuando 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19 y el año pasado, debido a que no se dieron las condiciones (económicas) necesarias para albergar la competencia en medio de un contexto de recortes en el estado producto del cambio (y transición) de gobierno que había por aquel entonces.

La actividad de la categoria reina de motos dio inicio con la FP1 que se disputó a las 10:45, mientras que la FP2 sera a las 15:00. En la jornada del sábado se llevará a cabo la FP3 previa a la clasificacion, que dara comienzo a las 10:15. Mientras que la Qualy comenzará 10:50. Por la tarde los semaforos se apagaran para que dar luz verde a la carrera sprint, a las 15:00. Finalmente, el domingo tendremos la carrera principal a las 15:00 con un total de 25 giros. Todas las sesiones se pueden disfrutar en Disney+ y ESPN 2.

That’s another superb start to the weekend from @marcmarquez93! @JohannZarco1 and @alexmarquez73 closely follow🏁#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/l91oFVL1fR

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 14, 2025