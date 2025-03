Newcastle United se consagró campeón de la Carabao Cup 2025 este domingo en Wembley: las Urracas aprovecharon la oportunidad que les dio el calendario y derrotaron 2-1 al Liverpool en la final con goles de Dan Burn y Alexander Isak.

El argentino Alexis Mac Allister y el colombiano Luis Díaz fueron titulares en el conjunto Red. Y el uruguayo Darwin Nuñez ingresó a los 57′ minutos, ya con el encuentro con dos goles de diferencia. Federico Chiesa fue el autor del descuento ya en tiempo cumplido.

Liverpool cierra una semana trágica porque viene de quedarse afuera de la Champions League en octavos de final ante el París Saint-Germain. Al conjunto de Arne Slot solo le queda la Premier League de acá a mitad de año, en la que marcha primero con 12 puntos de diferencia por sobre el Arsenal.

Lo próximo para los Reds después de la doble Fecha FIFA será nada más ni nada menos que el derbi de Merseyside ante el Everton el 2 de abril.

Fueron 70 años de espera en St James’ Park. Newcastle, fundado el 9 de diciembre de 1892 y siendo uno de los equipos más tradicionales de Inglaterra, ganó la Carabao Cup su primer título doméstico tras alzar la FA Cup de la temporada 1954-1955.

70 years in the making 🥹

Newcastle’s EFL Cup victory is their first domestic trophy since the 1955 FA Cup! pic.twitter.com/Lf2A8jA89Q

— Premier League (@premierleague) March 16, 2025