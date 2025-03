Sebastián Battaglia se encuentra en Paraguay, donde la CONMEBOL en medio del sorteo de la Copa Libertadores lo homenajeará por su trayectoria como futbolista. El actual entrenador de San Miguel criticó duramente el presente de Boca Juniors por su ausencia en el certamen continental.

El ex DT de Boca se refirió a la eliminación en el repechaje ante Alianza Lima: “Es raro que no esté Boca, es un momento difícil del club. Tiene un año por delante para clasificarse a la del año siguiente, pero es raro no tener a un potencia como Boca”.

“Fue duro el momento de la eliminación, pero es un proceso”, finalizó.

Pero antes sacó chapa de su trabajo en años anteriores: “No sé a qué atribuir que Boca no estuvo dos años en la Copa, a nosotros nos tocó estar, clasificar en 2022 y también a la del 2023, pero fue un trabajo que debíamos hacer y nos propusimos clasificar a las Copas. Hoy el año se hace largo más allá del Mundial de clubes. Tendrían que corregirse cosas”.

El León también opinó sobre el presente y futuro de Fernando Gago en el banco de suplentes: “Tiene contrato, tiene que seguir trabajando, el equipo de a poco se va encontrando. Estamos acostumbrados a que el DT dure poco por tener golpes como los que tuvo. Pero se confía en el proceso y hoy Fernando tiene la posibilidad de trabajar con tranquilidad, ser protagonista y estar en la Copa del año que viene”.