Grave denuncia contra el ex intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, por corrupción durante su gestión, la Justicia lo imputó por el desvió de más de 700 mil millones de pesos en desarrollos inmobiliarios de la capital provincial. Además, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó un allanamiento en su domicilio.

En el expediente judicial que se lleva a cabo contra el referente del PRO platenses, se investiga la connivencia de una serie de figuras políticas y empresas privadas en torno a presuntos desmanejos desarrollos inmobiliarios en la periferia de la capital bonaerense.

“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata (MLP), en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, señala la imputación que llevó adelante el fiscal.

Fuente: Nexofin