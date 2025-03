A pesar de que recién se transita la mitad de marzo y van 10 fechas, ya van 9 entrenadores que han dejado su cargo en la máxima categoría del fútbol argentino. Algunos por arrastre de resultados en el último tiempo y otros por un mal comienzo de año, lo cierto es que ayer por la noche Raúl Antuña presentó su renuncia como entrenador de San Martín de San Juan para sumarse a esta salidas.

Antuña, que estaba en el Santo Sanjuanino desde 2022 y consiguió el ascenso el año pasado, en este Torneo Apertura solamente cosechó 1 triunfo, 3 empates y 6 derrotas por lo que se encuentra comprometido con el descenso. A raíz de esto, el entrenador presentó su renuncia y dijo ante los medios:“Hay buena convivencia, pero creo que llegó el momento. Nos vamos dolidos, no era la idea irse así. Me duele por las cosas que se dicen de la dirigencia. Son ingratos los que no apoyan a esta directiva”.

🚨 Raúl Antuña presentó su renuncia y dejó de ser el DT de San Martín de San Juan. (vía @GerGarciaGrova)#SMSJ en el Apertura bajo su dirección: 6 derrotas, 3 empates y 1 victoria. La CD ya está en busca de un reemplazante de cara al cierre de la fase regular del torneo. pic.twitter.com/yTISdzziFW — 30 Equipos (@30Equipos) March 18, 2025

Fútbol argentino sin procesos

Como suele pasar en los últimos años, el fútbol argentino no deja mucho margen de error y en este inicio del 2025 no hay excepción. Esto sucede porque en 10 fechas, 9 entrenadores dejaron su cargo en el Torneo Apertura que comenzó en el último fin de semana de enero. El primero de ellos fue Marcelo Méndez de Gimnasia y Esgrima La Plata en febrero, luego Walter Erviti fue echado en Belgrano y ahí arrancó la racha.

Por su parte, Facundo Sava presentó su renuncia en Atlético Tucumán y lo mismo sucedió con Ernesto Pedernera en Godoy Cruz. Enseguida Mariano Soso se sumó a la lista porque tras perder el clásico con Rosario Central, el ex San Lorenzo renunció en Newells. A raíz de esto, se dio un cambio de entrenador en Primera pero en buenos términos porque Cristian Fabbiani dejó Deportivo Riestra para asumir en la Lepra.

Sebastián Domínguez tampoco tuvo su mejor comienzo de ciclo en este 2025 y se fue de Vélez Sarsfield y el último fin de semana, Andrés Yllana se fue de Aldosivi después de un arranque poco prometedor para el Tiburón. En el cierre de la Fecha 10 antes del parate por Fecha FIFA, Antuña fue el noveno DT en dejar el cargo.