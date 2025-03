Nicolás González, delantero de la Juventus de Italia, aterrizó este martes en Argentina para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección, que enfrentará a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El atacante, con pasado en Argentinos Juniors, fue consultado por la posibilidad de vestir en algún momento la camiseta de River, club del cual es hincha. En este contexto, le preguntaron si algún compañero de la Albiceleste intentó seducirlo con jugar el Mundial de Clubes 2025.

“Con el Chino es con el que más hablo. Soy muy colgado con el teléfono, pero hablo con él por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando y yo me hago el boludo. La estiro un poquito, todavía no, más adelante”, aseguró el ex-Fiorentina.

«ME LA TIRA DE VEZ EN CUANDO, YO ME HAGO EL B…», Nico González contó que Martínez Quarta le insiste para que vaya a River. «¿Y DÓNDE JUEGO ACÁ, A QUIÉN SACÁS?», cerró el jugador de la Juventus. 📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/fJePHOPGze — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2025

Y agregó: “¿Dónde juego acá? ¿A quién sacas?”. Un elogio para el actual plantel de River, que cuenta con muchas figuras, pese a que la producción futbolística del equipo de Marcelo Gallardo todavía se encuentra por debajo de las expectativas.

Nico González tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 con la Juventus, que a mitad de año terminará de ejecutar la obligación de compra que estipulo Fiorentina en el préstamo.