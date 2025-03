Marcelo Gallardo explicó con precisión el mal momento que atraviesa Miguel Borja: “Está desconectado con el gol”. Esta frase resume perfectamente la difícil situación del delantero colombiano, quien este miércoles volvió a fallar un penal (el segundo en lo que va del año) y no pudo convertirle a Ciudad de Bolívar, equipo de la tercera división del fútbol argentino.

La racha negativa de Borja se extiende y su semblante preocupado refleja claramente la desconfianza que atraviesa. Su reacción tras el penal fallado, detenido por Ramiro Biscardi, fue un claro indicio de su frustración, lo que también fue notado por Gallardo quien sigue de cerca la situación de su delantero.

Los números del Colibrí en 2025 son preocupantes: apenas dos goles en 11 partidos, sin asistencias y con dos penales fallados. Esta sequía goleadora contrasta con su rendimiento anterior, cuando bajo el mando de Martín Demichelis era el máximo goleador de River y una de sus figuras principales. Hoy, el colombiano parece perdido, errático y falto de ese olfato goleador que lo caracterizó.

El momento de Miguel Borja, según la visión de Marcelo Gallardo ⚽️🇨🇴

💬 “Está atravesando un momento de no conexión con el gol. Una cosa es seguir en al búsqueda y otra no. Tengo que hablar con él para ver si está con el deseo y que el autoestima no baje. Tengo que acompañarlo” pic.twitter.com/ijUofiHvGF

— Diario Olé (@DiarioOle) March 20, 2025