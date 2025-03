Los Dallas Mavericks aún tienen la herida abierta por el explosivo y sorprendente traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, y la lesión todavía duele en el American Airlines Center… sobre todo por el momento de Anthony Davis.

En las últimas horas se conoció la noticia de que a La Ceja lo bajaron al equipo de la G-League, la liga menor de baloncesto desarrollo bajo la órbita de la NBA. El run run en la franquicia que encabeza el coach Jason Kidd es que no son tan optimistas con los pasos de recuperación de AD.

Davis se ha integrado en la dinámica de trabajo de los Texas Legends para realizar trabajos de cinco contra cinco porque él afirma sentirse bien de su distensión en el aductor. La lesión se dio el pasado 8 de febrero ante Houston Rockets en su debut, el cual comenzó con unos estimulantes 26 puntos y 16 rebotes y acabó en decepción en los vestuarios.

Todo lo contrario es el presente de Luka Doncic, quien ya se instaló en LA y no necesitó mucho trabajo para ganarse el corazón del Crypto Arena y tomar el rol de jugador franquicia del equipo de J.J. Redick.

Los Lakers subieron al cuarto lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 42-25 y el esloveno promedia 26.2 puntos, 8-8 rebotes y 8.1 asistencias.

Luka Doncic in March is averaging 30.8 PPG, 9 RPG, 9.5 APG, 4.4 3PM, 39.8% 3PT 🤩

He’s on pace to join LeBron James as the only Lakers to average 30+PPG & 9 APG for a month.

(via StatMamba) pic.twitter.com/42dmoRCspG

— Basketball Forever (@bballforever_) March 19, 2025