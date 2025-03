Arturo Vidal volvió a ser protagonista en una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, aunque no por un buen motivo. Chile perdió 1-0 contra Paraguay y quedó último en la tabla. Sin embargo, el volante de Colo-Colo se hizo notar con un gesto provocador al ser reemplazado a falta de 19 minutos. Mientras caminaba hacia el banco, se señaló el escudo y levantó dos dedos, una clara referencia a las dos Copas América que Chile ganó en 2015 y 2016, en respuesta a los insultos de los hinchas paraguayos.

Este gesto no fue el único incidente protagonizado por el mediocampista chileno, quien, como es habitual, no esquivó las polémicas declaraciones ante los micrófonos. Vidal apuntó contra Argentina, asegurando que si Chile derrota a Ecuador en la próxima jornada, estaría muy cerca de clasificar al Mundial. “Contra Argentina creo que será más fácil que jugar acá con Paraguay“, afirmó desatando aún más controversia.

La situación de la selección chilena es crítica. Con la derrota ante Paraguay, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se quedó en la última posición con solo nueve puntos, tras dos victorias, tres empates y ocho derrotas. El panorama se complica aún más al estar a diez puntos de Colombia, que ocupa el último lugar de clasificación directa al Mundial.

La Roja aún tiene cinco fechas por delante en las Eliminatorias y el Rey Arturo es consciente de que su equipo necesita una remontada urgente. Si bien las palabras del volante chileno desatan tensiones, la realidad es que la selección debe sumar la mayor cantidad de puntos posible en las próximas jornadas para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Con un futuro incierto y la presión sobre sus hombros, Vidal y sus compañeros deberán centrarse en el siguiente desafío contra Ecuador, donde una victoria es clave para no despedirse de la posibilidad de estar en el próximo Mundial.

Arturo Vidal signals the number 2 to Paraguayan fans, despite Paraguay also having 2 Copa America titles. pic.twitter.com/S9bXdPfzzh

— Troll Football (@TrollFootball) March 21, 2025