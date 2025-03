Panamá dio el golpe de escena y venció por 1-0 a Estados Unidos. Triunfo que le vale a los panameños para disputar la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde se medirá con México. El gol del triunfo fue anotado por Cecilio Waterman en los minutos de descuento de la segunda mitad, casi sobre la hora.

Pero lo noticioso no pasa en sí por la victoria de Panamá, que de por sí es un batacazo, si no que la celebración de Waterman está dando la vuelta al mundo por un festejo particular. Apenas anotó el tanto que le daba el triunfo a su selección, producto de un derechazo al ras del césped contra el vertical derecho de Matt Turner, Cecilio salió disparado a festejar junto al francés Thierry Henry.

Panama really celebrated their winner with an unsuspecting Thierry Henry 🤣 pic.twitter.com/XQDn65KTO9 — B/R Football (@brfootball) March 21, 2025

El delantero, que se desempeña en Coquimbo Unido de Chile, se saco la camiseta, saltó los carteles luminosos de publicidad y fue directo a encarar a la leyenda francesa que se encontraba comentando el encuentro para la cadena CBS Sports y antes de abrazarlo le dijo: “Tu eres mi ídolo”.

“¡Sos mi ídolo, sos mi ídolo!”, corrió a gritarle a Waterman a Thierry Henry después de su gol agónico que clasificó a Panamá a la final de la Nations League. pic.twitter.com/Dn9dFZOWzc — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 21, 2025

Una vez finalizado el encuentro Cecilio Waterman le regaló su camiseta autografiada a Henry mientras que la leyenda francesa le aseguró que le enviará una de las camisetas que utilizó durante su paso por el Arsenal de Inglaterra.

Más allá del festejo que se ha vuelto viral en redes sociales, la victoria de Panamá quedará en la historia, ya que es la primera vez que elimina a Estados Unidos en el certamen. La selección estadounidense, que hoy es dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, era la clara favorita al título y la campeona defensora del torneo que supo ganar en las últimas tres ediciones (2020, 2023 y 2024).