Tras ganarle a Uruguay con un golazo de Thiago Almada, la Selección Argentina ya se prepara para lo que será el clásico ante Brasil en el Monumental de este martes desde las 21.30 por las Eliminatorias Sudamericanas, donde podrá asegurar su lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en caso de sumar al menos un punto.

Lionel Scaloni, entrenador del equipo, habló con la prensa y respondió a las duras declaraciones de Raphinha. El delantero de Barcelona calentó la previa del encuentro al asegurar que “vamos a darle una paliza” a la Scaloneta.

Ante este escenario, el DT argentino decidió bajar un poco los humos: “No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol“, expresó. “Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Messi sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasarse de ahí”, completó.

«ES UN PARTIDO IMPORTANTE PERO NO DEJA DE SER UN PARTIDO DE FÚTBOL» 🇦🇷🇧🇷 🗣 Lionel Scaloni, DT de Argentina, habló sobre los dichos de Raphinha y Marquinhos en la previa del duelo ante Brasil por #EliminatoriasEnDSPORTS. 🎙 @Fczyz en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/iDDr9R4Xw9 — DSPORTS (@DSports) March 24, 2025

Incluso, ante diferentes versiones, el entrenador de la albiceleste descartó que la selección salga al campo de juego con la Copa del Mundo: “No, nos tendrían que haber dicho. No, rotundamente no”.