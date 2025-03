En dialogo con el sitio oficial de FIFA, Enzo Pérez, futbolista y símbolo de River, palpitó lo que será el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. El 17 de junio, el Millonario debutará ante Urawa Red Diamonds, de Japón, en Seattle, por la primera fecha del Grupo E. Luego deberá enfrentarse a Monterrey, de México, y cerrará su participación en la primera fase ante Inter, de Italia.

“Disputar un Mundial de Clubes de esta magnitud va a ser algo muy lindo para los equipos que tengamos la oportunidad de estar en esa competencia. Es la primera vez que se va a jugar con 32 equipos. Por el momento queda un poco lejano, pero a medida que se van acercando los días va a ser muy especial para todos”, expresó el mendocino.

“A medida que vayamos transcurriendo la competencia, vamos a ir viendo hasta dónde podemos llegar. Siempre, estando en un club como en esta institución, que es River, el objetivo es llegar lo más lejos posible, sabiendo y respetando a todos los clubes que vamos a tener enfrente“, anticipó en diálogo con el canal de la FIFA.

Por otra parte, se refirió a su entrenador, Marcelo Gallardo, y sostuvo: “Le gusta mucho que sus jugadores y su equipo tengan una perfección, una identidad de juego“. “Yo desde que lo conozco siempre busca que el jugador mejore día a día”, remarcó. Y resaltó: “A mí particularmente me hizo crecer muchísimo a nivel mental, de que no existe techo. Él siempre te levanta un poco más y hace que el jugador no se quede con lo que hizo o va a hacer, sino que siga evolucionando día a día. Entonces eso hace que Marcelo busque la perfección siempre”.