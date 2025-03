Dolorosa despedida. Francisco Cerúndolo estuvo en las puertas de meterse nuevamente en las semifinales del Masters 1000 de Miami. El tenista argentino fue eliminado este miércoles por la noche en cuartos de final por Grigor Dimitrov dos sets contra uno.

El búlgaro salvó un ‘match point’ por lo que Fran estuvo a un punto de la victoria. Dimitrov acabó forzando el ‘tie-break’ e imponiéndose 7-3. El resultado en favor del nacido en Haskovo, de 33 años de edad, fue 6-7, 6-4 y 7-6.

El verdugo espera por conocer a su rival que saldrá de la llave entre Novak Djokovic y Sebastian Korda.

Giving EVERYTHING 😱@GrigorDimitrov running on fumes but still RUNNING! #MiamiOpen pic.twitter.com/FH6JMcbhbN

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2025