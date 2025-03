Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco, permanecerá en prisión preventiva mientras espera el juicio por el intento de femicidio de la exparticipante de Love is Blind (Netflix). Así lo confirmó Roberto Castillo, abogado de Ceco, quien compartió la decisión judicial en redes sociales. “El día de hoy, la jueza Karina Andrea De Luca a cargo del Juzgado de Garantías N°6 decretó prisión preventiva para Santiago Martínez, que tendrá que esperar el juicio privado de su libertad”, escribió el letrado.

Emily Ceco celebró la medida y expresó su alivio a través de sus historias de Instagram, donde agradeció el trabajo de su abogado. La joven había denunciado públicamente la violencia sufrida durante su convivencia con Martínez, relatando episodios de extrema agresión. En una entrevista televisiva, detalló el horror que vivió: “Mientras me estaba ahorcando sentí que me moría, si yo no hacía algo me iba a terminar matando y la historia sería otra. Él no iba a parar”, declaró entre lágrimas.

Según su testimonio, Martínez intentaba ocultar las agresiones para evitar que otros notaran su estado. “Me pedía que no saliera de casa porque me iban a ver cómo tenía la cara. Mientras me ponía hielo, él me decía: ‘Mi amor, en dos días esto se te va’. Yo pensé que no podía volver a ver”, recordó con angustia. Además, desmintió las acusaciones de que había participado en el reality solo por fama: “Mucha gente dice que fui al programa para hacerme famosa. Yo realmente quería enamorarme. Él se aprovechó de eso”.

Fuente: Nexofin