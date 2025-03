LeBron James volvió con su podcast Mind the Game, el cual el año pasado hizo con J.J. Reddick y hoy es su entrenador en Los Ángeles Lakers, y puso patas para arriba la NBA. El Rey habló de amaño en su draft, el traspaso de Luka Doncic y los malos manejos de Pat Riley en el Heat.

Pero ninguno de esos temas hizo tanto ruido como las declaraciones sobre Michael Jordan. James, junto a su nuevo coanfitrión Steve Nash, reveló que el ganador de seis anillos con Chicago Bulls en la década del ’90 no le habla.

¿Mala relación? No. Ni siquiera hay relación. “MJ no quiere hablar conmigo hasta que termine”, aseveró. LeBron le confió a Nash que lo mismo le sucedió con Kobe Bryant: “Kobe y yo nunca tuvimos una relación real hasta que estuvimos juntos en los Juegos Olímpicos… Éramos como una familia cuando él se retiró y yo me convertí en un Laker…”

En ese sentido, el oriundo de Akron, Ohio, es consciente de que su retiro está muy cerca: “Cada año la idea aparece más. Sé que estoy del otro lado de la colina, solo me pregunto cuándo esta montaña rusa irá hacia abajo”.

En el All-Star de febrero del 2022, el 75 Aniversario de la NBA que reunió a las estrellas de todas las épocas, LeBron se cruzó con Jordan. “No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Y añadió: “No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ. De niño siempre quise ser como él”.