Pierre Gasly, piloto titular de Alpine, elogió el desempeño del argentino Franco Colapinto como piloto reserva del equipo y expresó su deseo de verlo pronto en la parrilla de Fórmula 1. Al mismo tiempo, el francés respaldó a su compañero Jack Doohan, que está en el medio de las especulaciones sobre un posible cambio en las próximas carreras y sufrió presiones considerables en su debut como titular.

En diálogo con el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid, el francés elogió al joven pilarense pero recordó la dura competencia que existe en la categoría: “Todos los equipos tienen un piloto reserva. Yo fui reserva en Red Bull y quería el asiento de los titulares. Franco está haciendo un gran trabajo, espero que lo veamos en la parrilla muy pronto, porque ha demostrado ser un piloto muy fuerte, pero es la dinámica natural, no hay que extrapolar”, afirmó.

Pierre Gasly has the same hunger to win whether he’s racing in F1 or playing online chess ♟️🤣

Gasly discusses Alpine’s potential, investing in a football team and more in the latest episode of the Beyond The Grid podcast 🎧⬇️#F1

— Formula 1 (@F1) March 26, 2025