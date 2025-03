Luego de los rumores que empezaron a resonar en los últimos días, la escudería Red Bull confirmó este jueves que el piloto Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson a partir del Gran premio de Japón de la Fórmula 1.

Será así el nuevo compañero del campeón Max Verstappen, luego de solo dos carreras de la nueva temporada.

Lawson, por su parte, volverá al equipo Racing Bull, en el enroque deportivo realizado esta mañana, y se le cierra así una puerta al piloto argentino, Franco Colapinto.

“Anunciando que Yuki Tsunoda se asociará con Max desde el GP de Japón”, indicaron desde la escudería.

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Pz05P7cFKF

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 27, 2025