Si hay algo que caracteriza el fútbol en general pero especialmente el fútbol argentino, son los rumores. Siempre presentes en los mercados de pases y demasiado visibles en los 5 grandes de nuestro fútbol, y para este caso la especulación tiene como uno de sus protagonistas a River Plate, el equipo de Marcelo Gallardo.

En las últimas horas, al conjunto de Núñez se lo ha vinculado a Kevin De Bruyne, el talentoso mediocampista del Manchester City quien quedará en condición de libre en Junio y según un informe de @Transfermarkt, el belga estaría en la mira del Millonario. ¿Asoma una remota posibilidad de que se concrete el fichaje?

Todas estas especulaciones tienen origen con las declaraciones de Carlos “Puma” Morete, exfutbolista de River Plate, quien sugirió que el club millonario debería ir a buscar a De Bruyne ya que su vínculo con el club ciudadano está a pocos meses de finalizar. En una entrevista, “el Puma” expresó: “River tiene que ir a buscar a De Bruyne, que queda libre, y traerlo por el contrato. ¿Algún dirigente de River lo pensó? Yo me tomaría un avión y lo voy a buscar”.

Aunque solamente fue una sugerencia, el impacto de sus declaraciones tomó por sorpresa al mundo River y conmocionó a los medios de comunicación deportivos, instalando debates de todo tipo sobre la vialidad de este fichaje, el cual si se llegara a concretar, rompería todos los moldes establecidos en nuestro fútbol

🗣️ Carlos “Puma” Morete, ex jugador de River, confesó en River Monumental que traería a Kevin De Bruyne: “Queda libre en junio. ¿Algún dirigente lo pensó?”. 👀 Ante esto, el medio Transfermarkt subió un posteo que había un rumor de que el belga llegue al Millonario. pic.twitter.com/L1n7CNZqL7 — Pasión Monumental (@pmonumental) March 27, 2025

¿Será algo inviable o un hecho que podría concretarse? La realidad nos muestra que la idea de ver a Kevin De Bruyne vistiendo la camiseta de River Plate es solamente un sueño. El futbolista belga es una de las figuras más destacadas a nivel mundial, por lo que no es de extrañar que continúe su carrera en algún otro club de la élite europea, ya que la única posibilidad de que arribe al fútbol sudamericano es por lo económico.

River no está en condiciones de poder pagar su transferencia, por eso el hincapié de que se haga cuando quede libre, y el otro factor sin duda es la enorme diferencia no solo a nivel fútbol si no también en lo económico comparando las billeteras de los clubes de Europa con los de Sudamérica.