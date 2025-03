El arranque de la temporada de la Fórmula 1 dejó un muy mal sabor de boca para Liam Lawson, quien ha estado muy lejos de rendir conforme a las expectativas que se construyeron alrededor de su figura.

Los resultados hablan por sí solos: accidentes y abandono en el Gran Premio de Australia, clasificó último tanto para la sprint como para la carrera en el Gran Premio de China y a pesar de que en los papeles figura que terminó 12°, en parte fue gracias a las descalificaciones de las Ferrari y Pierre Gasly. El dato más demoledor es que no pudo adelantar a ningún auto en pista, todo fueron por estrategia, es decir, porque estaban en boxes.

Por esos motivos, Red Bull Racing tomó la decisión de reemplazarlo prematuramente por el japones Yuki Tsunoda, por lo que el neozelandés volverá a formar parte de Racing Bulls. Max Verstappen, el piloto principal de la estructura, no habló al respecto pero sí se expresó a través de un ‘me gusta’ que causó revuelo.

El actual tetracampeón se hizo eco del posteo del ex piloto de Fórmula 1, su compatriota Giedo van der Garde, quien mediante una publicación en Instagram criticó la decisión del equipo austriaco y defendió a Liam Lawson: “Me estoy cansando un poco de todos los comentarios que dicen que la F1 es el deporte más duro en cuanto a rendimiento y que cuando no rindes lo suficiente, tienes que afrontar las consecuencias. Sí, tienes que rendir. Sí, la presión es una locura. Pero en mi opinión, esto se acerca más al acoso o a una decisión de pánico que a los logros de un atleta de élite”, comenzó declarando fulminantemente Van Der Garde.

🚨 Max Verstappen has liked this post by Giedo van der Garde regarding Liam Lawson. pic.twitter.com/OKe2p5oJ1l

— RBR Daily (@RBR_Daily) March 27, 2025