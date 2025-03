El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó que Lionel Messi está mucho mejor de la distensión que lo dejó afuera de la doble fecha FIFA de Eliminatorias con la Selección Argentina y remarcó que podría estar a disposición para el duelo de las Garzas de este sábado ante Philadelphia Union por la fecha 6 de la Major League Soccer.

Aunque aún no se confirmó si Messi será titular en el encuentro que se disputará desde las 20.30, Mascherano adelantó que si el capitán del equipo lograba entrenarse con normalidad en la jornada de hoy, sería convocado para el compromiso del fin de semana.

“Leo está bien, si no pasa nada raro seguramente este convocado“, explicó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al último entrenamiento. La Pulga había sentido una molestia en el aductor de su pierna izquierda en el duelo entre Inter y Atlanta United que hizo que fuera baja de la Albiceleste para los duelos frente a Uruguay y Brasil.

🚨 Javier Mascherano: «Leo Messi is doing well and God willing and if nothing happens surely he should be available tomorrow.»

«He knows his body very well, and the reality is that he has been training progressively more and more, and has joined in to do some training sessions…

