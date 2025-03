El regreso de Guillermo Barros Schelotto tuvo de todo. Intensidad, aplausos y el show característico del mellizo con el cuarto árbitro y el juez de línea. Pero en lo que respecta a lo futbolístico Vélez cayó 1-0 ante Deportivo Riestra en Liniers en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Pese a la derrota, en conferencia de prensa el nuevo entrenador del Fortín destacó la actitud de su equipo y su intención de jugar por los costados: “Nos faltó el último pase o meter bien el centro con autoridad“, analizó tras el partido.

De cara al debut ante Peñarol por la Copa Libertadores, Barros Schelotto dejó en claro que rotará el plantel por la seguidilla de partidos entre el torneo local y la Copa. “No podemos quejarnos, hay que afrontar el calendario y buscar que el equipo tenga identidad“, confirmó el mellizo.

¡APLAUSOS PARA EL MELLIZO EN CONFERENCIA! 🤣 😱 Al DT de Vélez le aclararon que, para Gustavo Benítez (entrenador de Riestra), la visita ganó más por lo mental que por lo futbolístico 😂 Atención a la respuesta de Guillermo Barros Schelotto… pic.twitter.com/vxq3LaiNfW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2025

Sobre la falta de gol, GBS explicó el porqué de poner a Michael Santos en el entretiempo. “Me pareció lógico, pero nos faltó precisión en el último pase. Michael no tuvo la efectividad que esperamos, pero es un jugador de trayectoria“, expresó.

Y finalmente cerró la conferencia dando su opinión sobre la polémica del final. Barros Schelotto mostró su descontento con el arbitraje por un penal que no le cobraron al Fortín: “Fue penal, se equivocó. No quiero hablar del árbitro, pero no entiendo por qué el VAR no llamó a revisar“, fue la crítica que lanzó el mellizo molesto por la jugada polémica de la que fue testigo todo el José Amalfitani.

¿PARA VOS FUE PENAL? 🧐 La conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto luego de su debut con derrota al mando de Vélez Sarsfield. pic.twitter.com/F3glkkVm1j — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2025

