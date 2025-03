Tras quedar afuera de los partidos por Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, Lionel Messi fue visto junto a su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos en las semifinales del Miami Open, donde vivieron de cerca el intenso duelo entre Novak Djokovic y Grigor Dimitrov, que tuvo como ganador al serbio por un resultado de 6-2 y 6-3 y alcanzó su final número 40 en los torneos Masters 1000.

Lionel Messi and his family watching Novak Djokovic defeat Grigor Dimitrov at the Miami Open 🎾 pic.twitter.com/oVDm6OtNjV

— B/R Football (@brfootball) March 28, 2025