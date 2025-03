El mundo de la Fórmula 1 en Argentina está de luto y sorprendido tras la muerte repentina de Ulises Panizza, histórico camarógrafo de la competencia y encargado de llevar la imagen a nuestro país.

El pasado fin de semana en el Gran Premio de China, fue su última cobertura para la señal de ESPN y la plataforma de Disney +. La noticia generó estupor y rápidamente replicó mensajes de colegas, pilotos y fanáticos.

Entre ellos aparece el de la figura Franco Colapinto, actual piloto de Alpine y que llegó a ser imagen de su cámara en Williams en las 9 carreras de Williams:

“Un grande Uli. Siempre dejando todo… te vamos a extrañar! Qué lindo haber compartido juntos mis primeras carreras en F1. Mucha fuerza para toda la familia” comentó el piloto nacional.

Una de las personas conocidas en el circuito y muy cercana a Ulises, el periodista Juan Fossaroli que además de trabajar con él era su amigo personal, fue quien dio a conocer la noticia con durísimo testimonio:

“Todavía no lo puedo creer. No sabes cómo te voy a extrañar. Hermano, amigo, compañero de aventuras. Súper profesional y una persona ÚNICA. La F1 no será lo mismo sin vos. ULI D.E.P.”,quien recorre todos los circuitos de la Fórmula 1 a lo largo del año.