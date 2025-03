Lo más comentado del domingo en las redes sociales fue el clásico cordobés, específicamente la jugada del arquero Guido Herrera promediando los 15′ minutos del segundo tiempo en la que le hizo penal a Nicolás Fernández. El capitán de Talleres se refirió a la infracción post partido.

¿Qué dijo Guido Herrera? El capitán habló en exclusiva con 351 Deportes sobre la falta Uvita promediando la hora de partido, en la cual no recibió la amarilla. 8′ minutos antes había sido amonestado por lo que la acción debió ser expulsión para el arquero de La T.

GUIDO HERRERA LO BAJÓ A UVITA FERNÁNDEZ Y HAY PENAL PARA BELGRANO 🏴‍☠️#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TBSQllOFlY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

“Yo no es que lo barro, acompaño la jugada. El árbitro me dijo que no era para amarilla porque no fue tan vehemente la falta”, fue la opinión de Herrera. Además, confesó el criterio del árbitro Sebastián Zunino: “Estaba seguro que no había sido de amarilla”.

Hasta el cuerpo técnico de Talleres dejó muy mal parado al juez principal porque en medio de la jugada mandaron a calentar al arquero suplente, el ecuatoriano Javier Burrai…

Talleres ya había mandado a Javier Burrai, arquero suplente, a hacer el calentamiento, pensando que Guido Herrera iba a ser EXPULSADO. 😳‼️pic.twitter.com/Sr2YWFVGqx https://t.co/yoG7NcbmmA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 30, 2025

Por el lado Pirata hablaron del partido pero de una forma más general. “El primer tiempo me pareció que no hicimos un buen partido. Con los cambios, mejoramos. Tuvimos dos o tres que no pudimos concretar. En el segundo tiempo demostramos ser muy superiores, a diferencia de lo que fue Talleres en el primer tiempo”, fue el análisis del técnico Ricardo Zielinski.

El Chino Zelarrayán dijo que Belgrano fue superior a su rival y agregó: “Todo el segundo tiempo fue nuestro, lo fuimos a buscar, merecimos un poco más, pero no perdimos el partido, dejamos todo”.