Partidazo en el cierre del domingo en el Parque Independencia: Newell’s le ganó 2-0 a Boca en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 y terminó con la buena racha que llevaba el equipo de Fernando Gago en el campeonato local.

El contador de triunfos seguidos se quedó en seis (Independiente Rivadavia, Banfield, Aldosivi, Rosario Central, Central Córdoba y la última ante Defensa y Justicia antes del parón). Boca sigue segundo en el Grupo A por detrás de Tigre.

Es la primera victoria del Ogro Fabbiani como local desde que asumió en La Lepra (el anterior antes de la Fecha de Eliminatorias había sido empate con Belgrano de Córdoba). Los goles fueron al inicio y final del primer tiempo de los Lucianos Herrera y Lollo.

Newell’s jugó un gran primer tiempo y controló las acciones. En el complemento también contó con situaciones para hacer algún gol más (dos disparos seguidos en los palos), pero en esos 45′ minutos la visita sí pudo desenvolverse y descontar para volver al partido.

¡ENLOQUECIÓ ANDER! Herrera, lesionado, salió del campo de juego y dejó a Boca con 10. En la misma jugada le hicieron el penal a Cavani ❌#Apertura 🇦🇷pic.twitter.com/aFMoVXHZZx — Nexogol (@nexogol) March 31, 2025

El Xeneize se pudo poner a tiro en la misma jugada en que Ander Herrera se lesionó e insólitamente se fue caminando al banco de suplentes. La acción siguió y bajaron dentro del área a Edinson Cavani, quien se hizo cargo del penal pero Keylor Navas lo atajó.

Quien no viajó y recibió un tirón de orejas fue el chileno Carlos Palacios, luego de ausentarse al entrenamiento del día lunes y no avisarle al cuerpo técnico de la situación. Pese a la decisión del entrenador, Chicho Serna habló en la semana y reconoció que no habrá multa económica para el futbolista.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Salomé Di Iorio

Las formaciones

Newell’s: Keylor Navas; Tomás Jacob, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Éver Banega, Luciano Herrera, Ángelo Martino, Gonzalo Maroni, Mateo Silvetti; y Carlos González

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Edinson Cavani y Milton Giménez.