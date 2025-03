Dani Alves volvió a ser el centro de las noticias. Tras pasar 14 meses en prisión luego de ser juzgado como culpable en un caso de abuso sexual en un discoteca en España, fue absuelto.

El Tribunal Superior de Justicia en Cataluña revocó el fallo y decidió absolverlo luego de estar un año en libertad condicional en el Viejo Continente.

Si el giro de 180° en la causa generó impacto, nadie pensaba la noticia que escondían junto a su pareja Joana Sanz: en las últimas horas, la modela publicó un emotivo video anunciando que estaba embarazada de su primer hijo.

El ex jugador del Barcelona y la Selección de Brasil, quien se encuentra reenconstruyendo su vida, no dio comentarios al respecto per sí lo hizo su pareja:

“No tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé”.