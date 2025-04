Manchester City está cerrando una de sus peores temporadas con Pep Guardiola, ya eliminado de la Champions League y quinto en la Premier League. Si algo le faltaba era la lesión de su máxima figura, Erling Haaland.

El noruego salió lesionado en el partido de cuartos de final de la FA Cup ante el Bournemouth y el club emitió un comunicado con las primeras opiniones: “El Manchester City FC puede confirmar que Erling Haaland ha sufrido una lesión en su tobillo izquierdo. El delantero noruego se lesionó durante la victoria del domingo en los cuartos de final de la Copa FA ante el AFC Bournemouth. Erling se sometió a pruebas iniciales en Manchester el lunes por la mañana y ahora buscará una consulta con un especialista para confirmar la gravedad total de la lesión”.

The academy-graduate puts it on a plate for Erling Haaland, who scores for @ManCity 👏 #EmiratesFACup pic.twitter.com/mFHNNuzXfN

Erró un penal y tuvo revancha en el 2-1 para llegar a semifinales por séptima vez consecutiva. El Androide es uno de los pocos aprobados en una pálida temporada para el conjunto Ciudadano y se las ha ingeniado para llegar a los 30 goles en 39 partidos jugados.

Guardiola se mostró orgulloso del registro de su equipo: “Es un logro increíble porque es cada año, cada año, cada año. Rompemos nuestro propio récord que teníamos la temporada pasada con seis seguidas. No es fácil, pero esto es lo que este club, este equipo, estos jugadores legendarios que lo han demostrado durante mucho tiempo”.

BREAKING: Erling Haaland left Bournemouth with his left foot/ankle in a protective boot following the injury sustained in the second-half.

🎥 TikTok: celebstarclips pic.twitter.com/DNB2H8phyh

— City Xtra (@City_Xtra) March 30, 2025