Red Bull reemplazó a Liam Lawson después de dos carreras en la temporada 2025 de la Fórmula 1, lo que generó una serie de rumores. Uno de los nombres que surgió como reemplazo fue el de Franco Colapinto, aunque quien terminó ocupando ese asiento fue Yuki Tsunoda. Ante las especulaciones, Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, aclaró la situación.

El austríaco de 81 años habló con Motorsport.com y reveló cómo se llevó a cabo la elección del japones, pese a los rumores que indicaban que había mantenido una charla con el director de Alpine que incrementó los rumores sobre un cambio para el pilarense: “Sí, tengo una buena relación con Ollie Oakes”.

No obstante, aclaró cuáles fueron los motivos de ese encuentro: “Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la (F4) británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema“.

Además, Marko también se refirió a los cambios que tuvieron lugar antes del inicio de esta temporada, que posicionaron al argentino como uno de los candidatos a ocupar un lugar en Racing Bulls: “Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente“.