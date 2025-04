Toda historia tiene un comienzo y un final. Kevin De Bruyne anunció que no renovará su contrato con el Manchester City y, por ende, abandonará a los Citizens a final de temporada tras más de 10 años siendo la pieza clave de los éxitos de Pep Guardiola con el club ciudadano.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista belga oficializó este viernes que dejará en condición de agente libre al Manchester City: “Estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City”, sentenció.

Kevin De Bruyne announces he will be leaving Man City after 10 years and 18 trophies with the club 💙 pic.twitter.com/bBy4LvrDpK

