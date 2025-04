Este domingo a la madrugada (hora argentina) se corrió el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. En esta ocasión, el ganador fue Max Verstappen, de la escudería Red Bull, quien le puso un freno al dominio de McLaren en el inicio de la temporada: el piloto holandés superó a Lando Norris, quien salió segundo, y a Oscar Piastri, quien alcanzó el bronce en la pista nipona.

Dadas las particularidades de la pista de Suzuka, se esperaba una carrera emocionante. Sin embargo, en los hechos, distó mucho de esa sensación, pues se trató de una competición monótona y sin grandes cambios o eventos.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc fue elocuente con lo sucedido en la carrera: “fue muy aburrido, te lo puedo confirmar. Los de adelante iban muy rápido. Mercedes fue muy fuerte al final. No había mucho más que pudiera hacer”.

El único momento de tensión fue cuando Verstappen , luego de una breve parada en boxes, salió de nuevo a la pista y se topó con Norris. Aunque estaba medio auto por detrás, el británico quiso pelearle la posición al neerlandés, por lo que aceleró y trató de meter la trompa, pero terminó en el pasto y no chocó la pared por poco.

Una de las subtramas de la Fórmula 1 que engancha a los argentinos en particular es la de Alpine, ya que en esa escudería se encuentra Franco Colapinto como piloto suplente. Lo cierto es que el equipo siguió sin sumar unidades en la temporada: Pierre Gasly parecía estar a tiro para conseguir el o los primeros puntos, pero terminó 13vo, mientras que Jack Doohan realizó su mejor carrera hasta el momento al haber subido cuatro puestos (del 19 al 15).

