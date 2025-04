McLaren era número cantado para que este en la parrilla de salida en Japón. La gran duda que quedaba en el ambiente era quien iba a quedar primero si Lando Norris o Oscar Piastri. Pero nada está dicho cuando en la pista hay un tal Max Verstappen. El neerlandés, con un Red Bull que se muestra inferior al MC, sacó a relucir todo su talento para conseguir una pole position sensacional.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 🥇

Q3 comes to an end with an impressive lap from Verstappen clinching first position from Lando Norris!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c11rIwyDQ4

— Formula 1 (@F1) April 5, 2025