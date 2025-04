Noche oscura para el “Pipa” Benedetto en el Olimpia de Martín Palermo: Guaraní se llevó el clásico más añejo de Paraguay por 2 – 1, agravó la crisis del club y el delantero se fue expulsado por una brutal plancha.

En la duodécima fecha del Torneo Apertura paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco, el ex delantero de Boca recibió la tarjeta roja por riesgosa entrada que rápidamente se replicó en las redes sociales.

Olimpia lo ganaba parcialmente 1 a 0 con un tanto de Lisandro Ezequiel López, pero el argentino dejó a su equipo con un menos a los 40′ minutos del primer tiempo y se lo terminaron dando vuelta.

El planchazo de Benedetto en Guaraní vs. Olimpia.#FútbolParaguayo 🇵🇾 pic.twitter.com/1fhnVB0hsx — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 6, 2025

La fuerte frase de Palermo en conferencia de prensa

Olimpia sumó su tercera derrota en los últimos cinco partidos y quedó a 12 unidades de Libertad y a cuatro de Guaraní en la tabla de posiciones.

La situación es drámatica en el club y la crisis se ha alargo más de la cuenta. Por este motivo y tras la derrota consumada de ayer, un colega le preguntó si estaba con fuerzas para seguir, a lo que respondió el Titán:

“Esto de que estás con fuerza, sin fuerza. Se me murió mi hijo y a los dos días ya estaba jugando un partido de fútbo.” y repreguntó:

“¿Te pensás que este momento me puede afectar? No hay nada que me saque del foco que tengo, más con el desafío que tengo con esta institución”.