La carrera de Martín Palermo como futbolista estuvo llena de condimentos. Si bien lo que más se recuerda del “Loco” son sus goles, el máximo anotador de la historia de Boca Juniors debió sobrepasar momentos muy difíciles en su época como jugador. Y así lo reflejó en una respuesta que dio como entrenador de Olimpia.

“Se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando. ¿Pensás que este momento me puede afectar?”, afirmó en conferencia de prensa. El director técnico del conjunto paraguayo destacó que “es una situación compleja y cuando estás en los malos momentos todo sale al revés”, pero se mostró confiado en poder revertirlo. Además, agregó: “No hay nada que me saque del fuego y el desafío que tengo con esta institución”.

🚨 AHORA ‼️ #MartínPalermo (DT de #Olimpia) en Conferencia de Prensa: 🗣️🎙️ “Esto de si tenés fuerzas o no… Se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando al fútbol. ¿Pensás que esto me puede afectar?. No hay nada que me saque del foco que yo tengo y el desafío que tengo… pic.twitter.com/uvMRpuNPNI — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) April 6, 2025

Con cinco partidos sin ganar, casi sin chances de pelear por el título local y con un a derrota en el debut de la Copa Libertadores, el Titán fue contundente. “Los jugadores me dieron una muestra de querer revertir la situación y eso me da cierta tranquilidad. Más que eso no puedo pedir”, manifestó.