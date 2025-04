Un futbolista inglés está maldito: descendió tres veces, con tres equipos diferentes y en un lapso de apenas cinco años en la Premier League. La última “víctima” del jugador es el Southampton, que bajó de categoría a la Championship a falta de siete fechas para culminar la temporada 2024/25.

El triste protagonista es el arquero Aaron Ramsdale, de 26 años de edad y oriundo de Stoke-on-Trent. El británico fue titular en el encuentro del domingo ante el Tottenham Hotspur del argentino Cristian Romero con derrota por 1-3 que sentenció la campaña del equipo.

Ramsdale debutó en Sheffield United en el 2016 y desde entonces entre fichajes y cesiones ha pasado por el Bournemouth, Chesterfield FC, AFC Wimbledon y el Arsenal. Su paso por los Gunners lo catapultó a la Selección de Inglaterra y pudo participar del Mundial Qatar 2022 y las Eurocopas 2020 y 2024.

El descenso de Southampton derivó en la destitución del entrenador Ivan Jurić, croata que en esta campaña también fue DT de Paulo Dybala, Leo Paredes y Matías Soulé en la Roma: “Hoy hemos llegado a un acuerdo con nuestro entrenador del primer equipo masculino, Ivan Jurić, para finalizar su etapa en el club”.

