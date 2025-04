Flavio Briatore habló sobre la actualidad de Alpine y el futuro del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El histórico asesor del equipo frenó el esperado estreno del argentino y le lanzó un mensaje contundente a Jack Doohan.

En declaraciones al diario italiano La Stampa, remarcó que no está con la cabeza puesta en el ascenso del pilarense y señaló: “Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”.

Además, opinó sobre el caso de Liam Lawson, que tras pasar a Red Bull descendió nuevamente a Racing Bulls: “No es solo poner a un chico en un coche: luego tienes que lidiar con todo lo demás, la presión, las entrevistas, las críticas, 100 mil espectadores en las tribunas”.

Por otra parte, en relación a Doohan, quien es hijo de una leyenda del motociclismo, recalcó: “Puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”.

Finalmente, Briatore se refirió a las metas de Alpine para los próximos años: “En 2026 deberemos ser competitivos. El objetivo real es 2027. Partimos de muy atrás, recién en 2026 tendremos el paquete completo Mercedes, motor y caja de cambios”.