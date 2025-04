Nuevo capítulo de la pelea entre el técnico argentino Martín Demichelis y uno de sus futbolistas de Rayados de Monterrey, Sergio Canales. Después de que el ex estratega de River haya hablado del episodio, en esta oportunidad le tocó al mediocampista español de 34 años con pasado en el Real Betis.

Canales gabró un video que compartió en sus redes sociales para referirse a los hechos que involucran a Demichelis: “He decidido grabar este vídeo para hablar de lo sucedido y solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y que no me arrepiento de nada de lo que pasó porque creo que no he hecho nada malo”.

“Lo único que no quiero es perjudicar a este equipo con el que me siento muy identificado”, dijo el jugador que desembarcó en Rayados a mediados del 2023 por un monto de 10 millones de dólares más otros cinco millones en variables. Canales tiene un currículum en La Liga que incluye Real Madrid, Valencia y Real Sociedad.

Más de Canales sobre lo sucedido con Demichelis, aunque con más paños fríos que detalles: “Producto de la frustración que sufrimos todos cuando no salen las cosas, tuvimos una charla grupal intensa pero creo que constructiva y que se ha magnificado debido al accidente que tuve. Lo estoy pasando mal pero ha habido mucha desinformación y yo he mantenido silencio por respeto. Conocéis mi compromiso y amor por este equipo, así que con el vídeo pongo punto y final a este tema”.

¿Qué había dicho Martín Demichelis? El entrenador habló en conferencia de prensa post triunfo ante las Chivas de Guadalajara: “Ustedes pónganle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones, y yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones”.

¿Cuál fue el detonante del cruce entre Canales y Demichelis? El ex entrenador de Millonario le reprochó al oriundo de Santander aspectos tácticos y su falta de sacrificio para defender. Al instante, el europeo elevó el tono y contestó: “No nos has aportado nada en defensa, en ataque, ni en las prácticas”.