Noticia de máxima trascendencia en Liverpool. Más importante aún que la propia pelea por la Premier League, la cual se encamina a ganar en la primera temporada del técnico Arne Slot. Se trata del futuro de su estrella, Mohamed Salah.

Sucede que Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, dio novedades este miércoles acerca del atacante egipcio: está todo encaminado para que Salah extienda su contrato y continue en Anfield.

“Mo Salah está cerca de firmar un nuevo contrato con el Liverpool, ya que el acuerdo se encuentra ahora en las etapas finales”, fue la información del colega en su cuenta de X (ex Twitter). “El club confía en lograrlo pronto, lo mismo que Virgil van Dijk, que recientemente confirmó un progreso positivo”, agregó.

