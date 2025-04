El Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, cayó en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por 1 a 0 contra Los Ángeles Football Club y busca un triunfo que le de el pase a la siguiente ronda. Al inicio del segundo tiempo, “Las Garzas” ganan 3 a 1 con un doblete del capitán argentino y otro gol de Noah Allen.

Después del 2 a 1 del Inter, el árbitro le anuló un gol de Luis Suárez por posición adelantada. Sin embargo, los fanáticos del equipo de Messi reclamaron que el offshide estuvo mal cobrado por el VAR.

🚨A red card not given, two legit goals taken away— the biggest robbery in @TheChampions history. Have some f**king shame.pic.twitter.com/HlSZi0g5KV

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) April 10, 2025