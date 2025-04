Tras un martes y un miércoles a pura Champions League en los partidos de ida de los cuartos de final, este jueves comenzaron los cruces de la Europa League en la misma instancia.

En Francia en el Groupama Stadium, el Olympique de Lyon arrancó ganando 1 a 0 al Manchester United con gol argentino: Thiago Almada adelantó a los locales con su bautismo de gol en una competención europea.

El volante que viene de marcar con la Selección Argentina ante Uruguay por las Eliminatorias, lanzó un tiro libre desde el costado izquierdo a metros del vertice del area grande, la pelota cayó llovida nadie llegó impactarla y con el pique se le metió adentro del arco a Onaná.

Nicolás Tagliafico y Thiago Almada le ganaban el duelo argentino a Alejandro Garnacho (todos titulares), pero el francés Leny Yoro capturó un remate desviado adentro del área y de cabeza empató el partido en el cuarto minuto de descuento del primer tiempo.

El brasilero Casemiro y el uruguayo Manuel Ugarte, ambos en el mediocampo del equipo inglés, son los otros sudamericanos que están en cancha en Francia.

A perfect time for Leny Yoro to score his first Manchester United goal 🎯 pic.twitter.com/sgzhoqb1Up

— B/R Football (@brfootball) April 10, 2025