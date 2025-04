Con la llegada al fin de semana y las expectativas al Gran Premio de Baréin en la Fórmula 1, lo sucedido días atrás en el GP de Japón va quedando en el olvido, salvo para Red Bull con el triunfo de Max Verstappen.

Pero aún quedaba por escuchar a uno de los pilotos protagonistas en Suzuka, Jack Doohan y su versión sobre el brutal accidente que sufrió en una de las prácticas libres.

Un video revelado después de que finalizará la carrera del día domingo, mostraba las severas complicaciones físicas que sufría el piloto australiano: no se podía bajar del auto por sus propios medios y tardó mas de 20 segundos en hacerlo (más de los siete permitido por la FIA)

Doohan confesó su estado de salud en Japón

Este jueves comenzaron las actividades oficiales en Medio Oriente, en el Circuito Internacioanl de Sakhir (Baréin), y el australiano participó de una conferencia de prensa en la que fue consultado sobre su actual estado de salud:

“El viernes me dolía un poco. El sábado me sentí peor y el domingo aún peor. Diría que sentí dolor desde el principio de la carrera, no necesariamente hacia el final, pero sin duda me ayuda con la adrenalina” confesó el piloto de Alpine y agregó:

“Creo que es natural con la derivación y la posición. Así que un par de días de descanso, el lunes, el martes y, obviamente, ayer, fueron muy necesarios”