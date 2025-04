El ciclo de Martín Palermo como DT de Olimpia llegó a su fin. La dura goleada por 4-0 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por Copa Libertadores fue el punto de éxodo para el Titan con el club de Paraguay. Fin de ciclo que se terminó de confirmar poco tiempo después de la conferencia de prensa post derrota ante el Fortín.

🚨🇦🇷 MARTÍN PALERMO FUE DESPEDIDO Y DEJÓ DE SER EL ENTRENADOR DE OLIMPIA. vía @TyCSports pic.twitter.com/9ajyewcCtH — JS (@juegosimple__) April 10, 2025

En dicha conferencia, donde Olimpia venía de 5 derrotas en sus últimos 6 encuentros (incluyendo el clásico frente a Guaraní) Palermo mostró que era consciente que podría atravesar sus últimas horas al mando de la escuadra paraguaya: “Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor”.

Cuando fue consultado sobre la chance de dar un paso al costado en el cargo, el Titan respondió: “Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión”

“Hay que hacer un análisis profundo, ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás, hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento”, concluyó Palermo.

De esta manera, Martin Palermo deja Olimpia tras poco más de un año en el cargo, ya que había asumido el rol de entrenador en febrero del 2024 tras un muy buen ciclo en Platense donde fue subcampeón de la Copa de la Liga. Si hay algo de positivismo para rescatar de su paso por el club paraguayo fue que pudo lograr su primer título como DT al quedarse con el Clausura 2024.

