A casi dos meses de lo que será el inicio del Mundial de Clubes, uno de los rivales de Boca en la fase de grupos, más precisamente el Auckland City gritó campeón en uno de los certámenes continentales más importantes del futbol oceánico algo que el xeneize no debe tomarse a la ligera ni mucho menos subestimar o relajarse.

🏆Congratulations to Auckland City FC on winning the OFC Men’s Champions League for 2025! 🇳🇿

Auckland City FC will represent Oceania at the FIFA™ Intercontinental Cup 2025.

Watch extended highlights and full match replays FREE on FIFA+ https://t.co/zXqfwEpYn3#OMCL pic.twitter.com/suo6a2lzsT

— Oceania Football Confederation (@OFCfootball) April 12, 2025