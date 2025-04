El Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 ofreció este domingo una atractiva carrera principal. Después de una clasificación con sorpresas, Oscar Piastri (McLaren) defendió su pole position y ganó la competencia con mucha prolijidad y forma consistente. El podio lo completaron George Russell (Mercedes), que evitó el 1-2 de McLaren y salió segundo, y Lando Norris (McLaren) alcanzó el tercer lugar.

Oscar Piastri is setting a crazy pace

His 1:31.646 lap is over six tenths ahead of his team mate, Norris and 0.834 faster than third place Leclerc 😮#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/bbRxJbvx2o

— Formula 1 (@F1) April 12, 2025