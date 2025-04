Al terminar el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, se conoció que Jack Doohan recibió una sanción que lo relegó en la grilla final. El australiano bajó dos posiciones y quedó en el 15° lugar. El motivo es que superó los límites de pista en varias oportunidades. En consecuencia, pasó del P13 al P15.

Por desgracia para el joven de 22 años, su carrera fue de mayor a menor. Tras haber finalizado 11° en la clasificación del sábado, con buenas sensaciones en el auto, Alpine soñaba que tanto él como Pierre Gasly consiguieran los primeros puntos del año. Sin embargo, las últimas vueltas fueron negativas para el rookie.

El australiano venía haciendo un buen trabajo. De hecho, llegó a estar P9 a falta de 20 vueltas para la bandera a cuadros. Sin embargo, luego de la última parada en boxes, no pudo resistir con los neumáticos duros y empezó a perder posiciones rápidamente.

