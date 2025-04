Carlos Tevez pasó este martes por el canal de streaming Olga y habló del club de su vida: Boca Juniors. El Apache se refirió a un posible partido despedida, su futuro como técnico y la chance de llegar a ser presidente.

Lo que más impacto causó fue el encuentro en la Bombonera y un necesario encuentro con el presidente, Juan Román Riquelme, de quien lo separa la política: “Sería lindo a fin de año, porque no estás cerca de una lesión, se pueden juntar, que estén todos felices. Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román, decirle del tema de la cancha. No que sea para el otro año, porque arrancás con el tema de la política. Está todo dando vuelta en la cabeza, hay que poner la idea y si la quiero hacer es sentarme con Román”.

El partido despedida cerraría una de las mejores carreras que un futbolista argentino haya tenido, en la cual jugó junto a las más grandes estrellas de los últimos tiempos. Dos de ellos son nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: “Los juntamos. Los voy a buscar yo”.

Tevez aseguró que se encargará personalmente de traer a su ex compañero en Manchester United y al 10, con quien compartió cancha en la Selección Argentina. Y reveló: “Tengo a Cristiano agendado como CR7. A Leo lo tengo como enano”.

Tevez se entusiasmo con más figuras estelares en la Bombonera: “De arqueros pongo a Van der Sar y Buffon. Traemos a Chiellini, a Evra, Pirlo, Scholes… Juega Román”.

«Quiero juntar a Cristiano y a Messi» Tévez confirmó su partido de despedida y quiere juntar a los dos cracks en el mismo evento. pic.twitter.com/2OqKJzGHq9 — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Regreso a Boca, ¿cómo técnico o presidente?

A Tevez le consultaron sobre un futuro como técnico de Boca, aunque fue muy respetuoso con Fernando Gago: “Para ser técnico de Boca… Hoy está Fernando, lo está haciendo muy bien. Siempre está la posibilidad de que uno vuelva al club. Pero no me gustaría postularme”. Al mismo tiempo, el Apache descartó postularse para presidente como el actual mandamás JRR.