Paulo Dybala se soltó y habló de todo en el canal de Youtube “Los Edul”: su vínculo desde chico con Boca, las ganas de jugar en la primera división del fútbol argentino y los planes que tienen con su amigo y compañero de equipo en Roma, Leandro Paredes.

Desde hace un tiempo, a la Joya se lo empezó a vincular al “Mundo Boca” por declaraciones suyas anteriores, una foto suya que circula con la remera del club desde chico y también por reconocer públicamente que toda su familia es hincha.

La dulce espera de volver a ver a Leandro Paredes con la camiseta de Xeneize es una ilusión doble, porqué los hinchas creen que esa amistad hoy en la capital de Italia puede trasladarse al barrio de La Boca:

“A veces veo fotos mías en Instagram de cuando era chico, las cosas que dice Lea, los hinchas que me escriben… Es lindo porque nunca fui a ver a la cancha a Boca. Incluso ayer hablábamos con Lea por el tema de las vacaciones, Boca juega su primer partido del Mundial de Clubes en Miami y él quería que me quede con él para ir a ver el partido” confesó el cordobés.

Cómo nació su fanatismo por Boca

Algo que heredó de su papá, amante del fútbol y que siempre lo acompañó en sus primeros paso con Instituto, club con el debutó con tan solo 17 años:

“Mi viejo era fanático de Boca y tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de Independiente y River. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados. Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más de Instituto. Pero cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba, íbamos siempre a la cancha”.

Sobre las canchas de su regreso al fútbol argentino

Además de admitir su deseo de regresar al fútbol argentino y sacarse la espina de jugar en la primera división y de confensar que La Gloria tiene una lugarcito en su corazón, fue claro con la posibilidad de volver o no: “Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar”.