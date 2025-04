Arabia Saudita se prepara para recibir nuevamente a la máxima categoría del deporte motor como lo es la Fórmula Uno. Será la quinta fecha del calendario 2025 que tiene un campeonato que está al rojo vivo en lo que es la lucha por el título entre ambos McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) y Max Verstappen en su Red Bull.

Luego de la emocionante carrera en Bahréin con el triunfo aplastante de Piastri por sobre la competencia, los autos de color papaya buscaran ampliar la diferencia en el campeonato de equipos y poner algo de tierra de por medio en el de pilotos.

La jornada en suelo árabe se llevará a cabo desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de abril.

WE. GO. AGAIN. 👊

Time for another race week! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/3d7WR2WVmG

— Formula 1 (@F1) April 14, 2025