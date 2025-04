Luego del triunfo por 3-0 ante Gimnasia Esgrima de La Plata en el Bosque, el Muñeco Gallardo celebró que su equipo se reencontró con la eficacia ante las definiciones en el arco rival. La racha negativa por parte del Millonario por la falta de gol era un tema de mucha preocupación en sus hinchas, sin embargo, hoy la inquietud pasa por el mal trago de la lesión de uno de sus delanteros: Miguel Ángel Borja.

El futbolista colombiano debió dejar la cancha entre lágrimas por un dolor en su aductor derecho y fue reemplazado por Ian Subiabre. A pesar de eso, el atacante, que tuvo paso por Olimpo de Bahía Blanca, llevó consigo a la práctica de River señales de alivio.

El Colibrí se mostró en buen estado físico y aparentemente muy recuperado, por lo que el cuerpo médico Millonario dictó que no sería necesario someterlo a estudios médicos, por lo que cambiaría el diagnóstico sobre la lesión del colombiano, pasando de ser un desgarro a ser una dolencia en la zona de la inserción del músculo en la zona inguinal.

Buenas noticias para River: Miguel Borja no tendría lesión muscular y por ahora no requiere de estudios. Se trata de una molestia en la inserción del aductor y el pubis. No está descartado para el Superclásico.

