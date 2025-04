En el plato fuerte del fin de semana, River y Boca se verán las caras este domingo desde las 15.30 en el Estadio Monumental. Ambos equipos vienen de golear y gustar en el Torneo Apertura, no obstante aparecen varias incógnitas en las formaciones iniciales. Una de ellas es nada menos la presencia del internacional Ander Herrera en Boca.

El 1 de abril el club informó que el español había sufrido un desgarro en el cuádriceps derecho, el tercero desde su llegada en el verano pasado, y desde entonces no se ha vuelto a entrenar con normalidad. Pero, el ex jugador de Athletic Bilbao no quiere perderse el gran partido.

Si bien Fernando Gago parece haber encontrado el equipo y el mediocampo, conformado por Milton Delgado y Toto Belmonte, todos entienden que Ander Herrera es una pieza importante tanto dentro como fuera de la cancha y la idea es que sea parte de la nómina que visite el Monumental, siempre y cuando esté en condiciones físicas óptimas.

Para eso, el cuerpo técnico trabajará estos días de manera especial con el español de 35 años. El objetivo es exigirlo para ver cómo responde y que pueda ser parte de la lista de concentrados. Si bien a esta hora no se puede descartar su presencia el domingo, todo indicia que en el mejor de los casos, ocuparía un lugar en el banco de suplentes.