Juan Fernando Quintero viajó a Argentina como parte de la delegación de América de Cali, que mañana visitará a Huracán por la Copa Sudamericana y habló sobre las posibilidades de ir a River en diciembre pasado y el pacto de caballeros que firmó con Racing.

“De alguna otra forma cuando se abre el mercado siempre está el nombre de uno relacionado. Hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián, con la gente de Racing, la verdad que estoy muy agradecido“, manifestó en diálogo con ESPN.

Y explicó cómo fue la situación: “Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo”.

«HICIMOS UN PACTO DE CABALLEROS CON RACING. VEREMOS QUE PASA EN EL FUTURO» 🗣️ Juanfer Quintero ante la consulta de un posible regreso a River 📺 #DisneyPlus | #ESPNF12 pic.twitter.com/E7qtIFOOqA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2025

Además, admitió que charló con gente vinculada al Millonario: “Sí hubo acercamientos en diciembre, pero todo el mundo sabe la decisión que tomé para estar cerca de mi familia. Esperemos que con el pasar de los días veremos qué pasa, pero no hace falta que venga a River, tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores y como hincha lo disfruto”.

“Soy hincha de River, viví cosas maravillosas. Aparte, el entrenador es alguien muy cercano mío. Siempre estoy ligado al club y se tomó esa decisión en un momento, pero el amor nunca va a cambiar”, finalizó.